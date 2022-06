ANPAC bate recordes com 116 inscritos em Vila Real

Depois da prova de abertura no Circuito do Estoril, em abril, os Campeonatos de Portugal de Velocidade promovidos pela Associação Nacional de Pilotos de Automóveis Clássicos vão atingir um momento histórico, no próximo fim de semana, no mítico Circuito Internacional de Vila Real. As grelhas do Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 e Campeonato de Portugal de Velocidade Legends terão um total de 116 inscritos e mais de 140 pilotos no evento transmontano, um número recorde que nunca tinha sido atingido em campeonatos nacionais sob a égide da FPAK. Uma realidade que, mais uma vez, reforça a escolha da ANPAC por parte da entidade federativa para promover as competições de Clássicos, 1300 e Legends em Portugal.

A adesão dos pilotos foi de tal ordem que a ANPAC tentou, por todos os meios, garantir uma quarta grelha em Vila Real, algo que não se revelou possível devido aos constrangimentos de um programa que também inclui o FIA WTCR.

A grelha do CPV Legends tem nada menos de 56 carros inscritos, um recorde absoluto em campeonatos nacionais de Velocidade. Para não excluir pilotos, os Super Turismos que normalmente estariam na grelha dos Legends vão correr na prova do CPV Clássicos em Vila Real, que tem 23 inscritos. Por outro lado, a grelha do CPV 1300 tem 37 carros inscritos, voltando a demonstrar, tal como os Legends, a validade do regulamento introduzido pela FPAK e ANPAC.