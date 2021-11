Antigos militares com transportes públicos gratuitos em Lamego

Os antigos combatentes que possuem o Cartão do Antigo Combatente ou cartão de viúvo/viúva destes já têm acesso gratuito aos transportes públicos que circulam no concelho de Lamego, de acordo com o Estatuto do Antigo Combatente. A medida está em vigor desde o dia 8 de novembro, conforme foi acordado na reunião de trabalho que juntou o Presidente da Câmara Municipal de Lamego e o Núcleo de Lamego da Liga dos Combatentes.

A juntar a isto, e tendo em conta o estabelecido naquele Estatuto, a autarquia compromete-se a oferecer uma bandeira da República Portuguesa para as honras fúnebres especiais a ex-combatentes. “Estas medidas são de inteira justiça e constituem um reconhecimento público em relação aos serviços prestados por estes militares e a dívida de gratidão que o país tem para com eles”, afirma Francisco Lopes.

Para acederem aos transportes públicos gratuitos, os antigos combatentes devem requerer o Passe de Antigo Combatente, através do preenchimento do requerimento de adesão, disponível online e junto dos operadores de transporte que operam na Central de Camionagem de Lamego.

Gabinete de Comunicação CML