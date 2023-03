Antiguidades e Velharias fazem sucesso em Lamego

A primeira Feira de Antiguidades e Velharias de Lamego foi um sucesso. Um grande êxito de público, com milhares de pessoas a visitarem o certame para admirarem objetos antigos em bom estado de conservação, e um grande êxito para os comerciantes presentes, admirados com a adesão popular e as oportunidades de negócio geradas.

A ajudar ao sucesso, o dia primaveril que se fez sentir e a beleza arquitetónica da zona envolvente, tendo como cenário de fundo o Santuário dos Remédios.

“Não podia ter começado da melhor maneira, esta nova aposta do Município de Lamego na área das feiras e mercados. A recetividade a este evento foi surpreendente. Acreditamos que estão criadas todas as condições para Lamego ter a melhor Feira de Antiguidades da região do Douro e para ser uma referência nacional neste tipo de iniciativas. Foi uma aposta ganha que vai continuar”, afirma José Pinto, Vereador das Atividades Económicas e Turismo.

A Feira de Antiguidades e Velharias colocou à venda uma grande variedade de objetos únicos que perduram no tempo e que fazem parte da nossa memória coletiva, como peças de cerâmica, ourivesaria, utensílios domésticos, moedas, pinturas, discos e muitos outros. Em simultâneo, também decorreu uma exposição de automóveis e motorizadas vintage, em colaboração com o Clube Automóvel de Lamego.

O certame será repetido, até outubro, no terceiro domingo de cada mês.

GC CM