António Araújo candidata-se como Independente a Sabrosa

António Araújo é candidato à Câmara Municipal de Sabrosa, numa lista independente. O candidato foi vereador da oposição (PSD) nos últimos dois mandatos do executivo autárquico. Foi candidato do PSD a Sabrosa em 2017 e presidente da Comissão Política Concelhia. Tem 56 anos e é bancário. É ainda comandante honorário da corporação de Bombeiros Voluntários de Sabrosa.

“O propósito da minha candidatura é servir a minha terra, com gente capaz, séria e comprometida com a causa pública fiel aos seus princípios e que não abandona o barco porque dos fracos não reza a história”, afirmou.

António Araújo foi vereador da oposição e considera esta experiência importante: “Enquanto vereador da oposição, colaborei ativamente com propostas que foram executadas. Mas há muito mais para fazer de forma a garantir o melhor a todas as famílias, a todos os nossos idosos, a todas as nossas crianças, proporcionar igualdade de oportunidades a todos e ser uma verdadeira força motriz de desenvolvimento económico no concelho”, referiu.