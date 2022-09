António Borges vence em Ribeira de Pena e Cerva e mantém luta no Troféu Raiano de Perícias

Com organização da Associação dos Amigos de Cerva e da Junta de Santa Marinha e o enquadramento técnico do Guarda Unida Desportiva (GUD), sócio n.º 75 da FPAK, sendo António Pissarra diretor de prova e Luís Cabral comissário técnico chefe, além dos restantes comissários, realizaram-se no passado fim de semana mais duas etapas do IV Troféu Raiano de Perícias.

Desta vez a comitiva das perícias dirigiu-se ao distrito de Vila Real para, no dia 10, disputar a primeira edição da Perícia de Ribeira de Pena, no Santuário de Nossa Senhora da Guia, e, no dia 11, a emblemática perícia Carlos Dias de Cerva, na sua XXI edição.



No sábado compareceram à prova 44 concorrentes, distribuídos pelos três grupos e seis classes: protótipos, transformados e originais, de tração traseira e dianteira, e no domingo 52. A prova de sábado, no magnífico enquadramento do Santuário de Nossa Senhora da Guia, mostrou-se uma aposta ganha, tendo decorrido com elevado rigor e do agrado de todos os pilotos, terminando com entrega de troféus e um jantar/convívio e concerto da orquestra de Chaves, durante o qual o Presidente da Câmara de Ribeira de Pena, João Avelino de Carvalho, salientou a importância desta nova iniciativa.

António Borges, piloto do concelho foi o vencedor, seguido de Pedro Mateus, a 629 milésimas de segundo, e Jorge Almeida, a 749 milésimas, para completar o pódio. Nos Grupos/Classes Jorge Almeida venceu o G1CA, António Borges o G2CB, José Pires o G2CA, Ricardo Rodrigues o G2CB e nos originais, Manuel de Sousa o G3CB e Francisco Carvalho, piloto de Ribeira de Pena, o G3CB.



No domingo foi a vez da já mítica prova de Cerva, tendo as quatro tentativas distribuídas pela manhã, uma, e a tarde, três. Foi uma disputa acesa, com diversas lutas intensas e alternâncias à geral e nas diversas posições e classes. Repetiu-se o pódio do dia anterior, desta vez com o segundo, Pedro Mateus a só 544 milésimas de segundo. Nas classes repetiram-se as vitórias de Ribeira de Pena, exceto no G2CA, vencida por Jorge Sá e o G3CA, que ganhou Rui Loureiro.

No final da prova seguiu-se a entrega de prémios e o jantar com algumas centenas de pessoas e as presenças do Presidente da Assembleia Municipal de Ribeira de Pena, o Vice-presidente da Câmara e a representante da Associação dos Amigos de Cerva. O Vice-presidente, Luís Ferreira, destacou a importância da prova e a diversidade geográfica dos pilotos presentes, bem como a riqueza cultural e paisagística do concelho.



Campeonato de Portugal e Troféu Raiano terminam domingo, 18, na Guarda



A XII edição da Perícia da Guarda, que terá lugar no Largo do Mercado Municipal da Guarda, no domingo, dia 18, encerra as edições 2022 do CPP e do TRP