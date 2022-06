António Canteiro vence Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira

O júri do “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira” elegeu a obra poética “O sol incendeia o alarido das cigarras”, da autoria de António Canteiro, como a vencedora da primeira edição deste galardão. O júri justifica a sua escolha, por estarmos perante “uma poesia sem excessos, culta e coerente, onde nada sobra, e que transfigura palavras perdidas no tempo em valor literário, misturando e plasmando afetos entre a geografia humana e telúrica”. Instituído pelo Município de Lamego, o “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira” assume particular relevância pela exultação do poeta maior da cidade de Lamego. Constitui uma forma de homenagear aquele que é apelidado por muitos como o poeta do Amor, visando enaltecer a importância e a elevação da sua obra. O valor pecuniário deste galardão é de 3 mil euros. Na sua primeira edição, o júri é constituído por José do Carmo Francisco, representante da Associação Portuguesa de Escritores, José Pedro Leite, representante do Município de Lamego e curador do festival “Lamego, Cidade Poema”, e António Martins, representante da Rede de Bibliotecas de Lamego. Inserido no festival literário “Lamego, Cidade Poema”, a cerimónia pública de atribuição do “Prémio Literário Fausto Guedes Teixeira” decorrerá no Teatro Ribeiro Conceição, no próximo domingo, dia 5, pelas 18 horas. A entrada é livre.

GC da CM de Lamego