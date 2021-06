António Costa adiou apresentação de candidatos às Autárquicas devido à evolução da covid-19

O PS decidiu adiar as suas cinco sessões regionais de apresentação de candidatos autárquicos, a partir de sábado, até 04 de julho, com a presença do secretário-geral, António Costa, devido à evolução da situação pandémica da covid-19.

De acordo com o programa inicial dos socialistas, António Costa deveria estar presente em Vila Real, Viseu, Almada, Portimão e Évora, entre o próximo sábado e 04 de julho, em sessões para a apresentação dos candidatos socialistas às eleições autárquicas.

De acordo com a Lusa, com estas cinco sessões de âmbito regional, ao longo dos dois próximos fins de semana, a direção do PS pretendia reunir todos os candidatos autárquicos do partido que concorrem no território continental.