António Costa afirma que “bazuca” é arma das autarquias

O Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, esteve, ontem, em Vila Real para apoiar a lista candidata às eleições autárquicas encabeçada por Rui Santos.

Na sua intervenção, António Costa salientou a importância destas eleições, dado que “no próximo mandato autárquico vai entrar em vigor o novo pacote de descentralização, o maior projeto de descentralização de competências e de recursos para que as autarquias possam servir melhor as suas populações”.

De seguida, o secretário-geral do PS frisou que, no momento em que entra em vigor o quadro comunitário 20/30, o papel das autarquias será central no desenvolvimento do mesmo, sendo fundamental que os autarcas “estejam comprometidos com a ambição de transformar o país, para garantir o futuro de todas as portuguesas e portugueses.

“As autarquias vão ser os grandes parceiros na execução do Plano de Recuperação Resiliência. A famosa bazuca não é uma arma para o Governo utilizar, a partir de Lisboa, é um conjunto de recursos financeiros únicos que a União Europeia nos disponibilizou para executarmos um programa que permita transformar o nosso país, que permita responder a muitas das deficiências estruturais do nosso país e que tem um prazo limitadíssimo de execução. Por isso, tem de ser desenvolvido em parceria e em rede, mobilizando as universidades e os politécnicos, as empresas, as instituições particulares de solidariedade social, as mutualidades, mas muito em particular as autarquias que terão de liderar a execução deste plano, em áreas vitais como é a habitação, os transportes e a articulação com o terceiro setor”, referiu António Costa.

Um futuro dedicado à “geração mais qualificada de sempre”

António Costa referiu, ainda, que é necessário assegurar condições para fixar os jovens. Isso passaria por salários dignos, pelo alargamento do IRS jovem e pela criação de apoios àqueles que regressem ao interior.

“Se voltarem para as regiões do interior, terão mais apoio, porque o programa regressar majora os apoios a quem se instalar nas regiões do interior onde o esforço prático é mais necessário”, disse, acrescentando que, para haver postos de trabalho altamente qualificado que dê resposta às necessidades desta geração, é fundamental o trabalho único e imprescindível das universidades e dos politécnicos que se situam nesta região.

Por fim, António Costa recordou a necessidade de continuar a atrair as empresas para o Interior, “criando condições para tornar o IRC mais atrativo nestas regiões” e prosseguindo com “o esforço para ir reduzindo as portagens nestes territórios”. O primeiro ministro salientou, ainda, que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) “prevê exclusivamente para as regiões do Interior um forte investimento nas áreas de localização empresarial”.