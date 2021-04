António Costa vai inaugurar obras de requalificação da Escola S. Pedro

O primeiro-ministro desloca-se a Vila Real hoje, dia 7 de abril, onde chegará de manhã para visitar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Nesta instituição serão apresentados dois importantes projetos, sendo um deles a instalação em Vila Real de uma delegação do Instituto Fraunhoffer.

Serão também visitadas as intervenções no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, nomeadamente a ligação da cidade ao campus da UTAD através dos meios de transporte suaves.

A partir das 15h00, o Primeiro-ministro António Costa, acompanhado do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do Presidente do Município, Rui Santos, inaugurará as obras de requalificação da Escola de São Pedro, concluídas recentemente.