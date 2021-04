António Costa visita UTAD amanhã

Amanhã, dia 7 de abril, pelas 11h30, António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal visita a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).Nesta visita serão apresentados dois importantes projetos para a Região financiados pelo Norte 2020, o UTAD FOOD ALLIANZ, projeto liderado pela UTAD, que visa o estudo da cadeia alimentar assente no conceito do campo para o prato, tendo como base a correta alimentação dos animais com vista à sua melhor saúde e bem-estar, culminando com uma alimentação saudável e de qualidade pelo consumidor de carne. O outro projeto visa a instalação de uma delegação do Instituto Fraunhoffer em Vila Real no âmbito da agricultura de precisão e da gestão da água.

Nesta visita, o Primeiro-Ministro irá também inaugurar as intervenções efetuadas no domínio da eficiência energética no património edificado da UTAD, financiadas pelo POSEUR e que permitiram a remoção de trinta e cinco mil metros quadrados de fibrocimento, a instalação de cerca de mil painéis fotovoltaicos e a substituição de gás natural por biomassa, assim como a substituição de sistemas de iluminação convencionais por tecnologia LED. Esta intervenção vai permitir diminuir em cerca de 70% as emissões de gases e diminuir a fatura da energia bruta para metade.

O Primeiro Ministro irá ainda acompanhar a construção do eixo ciclável que liga o centro da cidade e o centro do campus, enquadrada no plano estratégico de desenvolvimento urbano articulado com a Câmara de Vila Real. A ecovia no campus tem uma extensão de cerca de 7 km e envolve a requalificação de passeios, praças e sistema de iluminação. Esta intervenção é financiada pelo Norte 2020 em cerca de três milhões de euros e enquadra-se no PEDU da Autarquia. Este evento será transmitido em direto através da UTAD TV em: https://utadtv.utad.pt/live/