António Manuel da Rocha Soares é candidato independente a Sabrosa

António Manuel da Rocha Soares lidera uma candidatura independente às eleições autárquicas 2021, no Município de Sabrosa. Aposentado da carreira de magistrado do Ministério Público, o candidato informou que se faz acompanhar de “uma equipa jovem, com um projeto de verdadeira mudança nos destinos do Município de Sabrosa”.

António Manuel da Rocha Soares nasceu em Sabrosa em 1955. Sempre ligado ao concelho de Sabrosa, decidiu, entre 2003 e 2005, desenvolveu investigações, no sentido de transpor para uma monografia a longa e riquíssima história do Concelho de Sabrosa. Reconhecidos o valor cultural e o trabalho de investigação da obra “Sabrosa, da Pré-História a Atualidade”, esta veio a ser publicada em 2005 pelo Município de Sabrosa com recurso a subvenção comunitária.

No segundo mandato democrático após o 25 de Abril, mais precisamente no mandato de 1980 a 1984, foi eleito deputado para a Assembleia Municipal, do Concelho de Sabrosa, opondo-se, sempre, às diversas práticas antidemocráticas.

Lecionou ainda, enquanto docente dos ensinos preparatório e secundário, em Sabrosa e Alijó, as disciplinas de Português e Francês, entre os anos de 1982 e 1986.

Ingressando na carreira de Oficial de Justiça ainda no ano de 1986, exerceu funções nas comarcas de Chaves e Vila Pouca de Aguiar; Procuradoria-Geral Distrital e Tribunal da Relação, Tribunal do Trabalho e Juízos Cíveis, todos de Lisboa.

Concluiu a Licenciatura em Direito, na menção de Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, e viria a ingressar no Centro de Estudos Judiciários no ano de 1997.