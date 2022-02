APA promove sessão de esclarecimento sobre a exploração de lítio em Montalegre

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) realiza uma sessão de esclarecimento no próximo dia 2 de março, pelas 18 horas, no auditório municipal de Montalegre, no âmbito do projeto – Concessão de Exploração de Depósitos Minerais de Lítio e Minerais Associados – “Romano” – AIA 3442.

Recorde-se que o processo de Licenciamento Único de Ambiente deste projeto está sujeito ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A documentação para consulta está disponível – desde o passado 14 de fevereiro até 25 de março – no Portal Participa, podendo todas as observações e sugestões ser apresentadas diretamente no referido Portal.