APCIVR promove tertúlia sobre passado, presente e futuro do Circuito de Vila Real

A Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real, com a presença presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, vai levar a cabo no próximo dia 7 de junho, no Centro Comercial “Nosso Shopping”, pelas 21 horas, uma tertúlia sobre os “90 anos do Circuito Internacional de Vila Real, passado, presente e futuro deste e dos circuitos urbanos em geral”.

Este encontro terá também a presença de pilotos, jornalistas, autoridades desportivas e claro de aficionados do circuito, com algumas surpresas e novidades, de uma rica história de quase um seculo de existência, sendo o debate moderado por Eduardo Passos, autor dos livros “Circuito de Vila Real – Velocidade na Cidade” e “45º Circuito Internacional de Vila Real – 2015”.

Quando falta já apenas 1 mês para a realização de mais uma edição deste evento, eta é por certo mais uma oportunidade para uma conversa animada e uma reflexão apaixonada sobre um tema que apaixona todos os amantes dos desportos motorizados.