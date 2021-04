Apoio Educativo da Misericórdia de Lamego anima férias escolares

Em tempo de férias da Páscoa, o Centro de Apoio Educativo (CAE) da Misericórdia de Lamego conseguiu aliar muita diversão e alguma aprendizagem, através de uma abordagem descontraída. Esta celebração católica serviu, aliás, de mote para a realização de vários trabalhos no âmbito da dinamização de oficinas e ateliês práticos.

Com a interrupção do ano escolar, os mais novos ocuparam os tempos livres com a confeção, por exemplo, de saborosas receitas ou a produção de lembranças recheadas com símbolos representativos desta época, como o coelho ou os ovos da Páscoa. Os utentes do Serviço de Apoio Domiciliário desta instituição de solidariedade social, sobretudo pessoas idosas, foram os destinatários de algumas destas lembranças. O objetivo da realização das oficinas e ateliês foi descobrir o talento de cada criança e pôr à prova a sua criatividade e imaginação. Orientados por técnicos qualificados, as crianças ainda adquiriram conhecimentos importantes para a vida e fizeram novas amizades.

Tendo em conta o atual contexto de pandemia, todas as atividades do CAE da Misericórdia de Lamego cumpriram as medidas de segurança e recomendações estipuladas pela Direção Geral da Saúde.