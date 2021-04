Segundo os dados apresentados no separador “O Interior é sustentável” no site da Deco.Proteste, o Município de Sabrosa é um dos concelhos da região e do país que mais apoios e incentivos sociais concede aos seus munícipes, contribuindo assim, de forma destacada, para a fixação da sua população e para a atração de pessoas do litoral para o interior do pais.

Das várias categorias avaliadas pela Deco.Proteste, Sabrosa preenche requisitos na grande maioria delas, nomeadamente IMI, IRS, Habitação, Emprego, Idosos/Séniores, Natalidade, Carenciados/Jovens, Transportes/Jovens/Estudos e Jovens/Estudos, oferecendo um conjunto de vantagens que contribuem de forma positiva para uma melhor qualidade de vida de todos os que se fixem em Sabrosa, contribuindo efetivamente para o repovoamento do interior do país.

No mapa interativo disponível no site é possível, para além de consultar as vantagens e incentivos oferecidos por todos os concelhos do pais, selecionar as categorias avaliadas, comparando os apoios entre os vários concelhos a nível nacional. Recorde-se que 70% da população portuguesa está concentrada nas grandes cidades do litoral e que as políticas de incentivos de fixação das populações, aliadas à disponibilização de bens e serviços à distância de uma caminhada que contribuem para uma melhor a qualidade de vida no interior, são fundamentais para contrariar esta realidade.