Apreendidos meios proibidos de caça em Boticas

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, dia 27 de janeiro, apreendeu três “laços” em cabo de aço, método proibido de caça, no concelho de Boticas.

No âmbito de uma denúncia respeitante ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, onde removeram três laços montados em forma de armadilha. O laço é um meio proibido para o ato venatório, tipificando um crime punível com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias, nos termos da Lei da Caça, tratando-se de um meio não seletivo de caça, causando risco para animais selvagens e domésticos, bem como para seres humanos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

GC