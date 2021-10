Apreensão de arma de fogo em Lamego

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, na sequência do alarme social causado pela ampla divulgação nas redes sociais de imagens de indivíduos a disparar uma arma suscetível de ser confundida com uma arma automática, procedeu à identificação do proprietário e apurou que a arma é detida dentro das condições legais.

A arma, face às circunstâncias da sua utilização, foi apreendida para realização de perícias no Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária.