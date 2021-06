Apreensão de armas e munições por ameaça a menores em Valpaços

O Comando Territorial de Vila Real, através do Posto Territorial de Valpaços, hoje, dia 22 de junho, identificou um homem de 72 anos, pelo crime de ameaça agravada a menores, no concelho de Valpaços.

No âmbito de uma investigação, os militares da Guarda encetaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito teve um comportamento agressivo com as vítimas, tendo-as ameaçado de morte. Na sequência das diligências policiais, foi dado cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, culminando na apreensão de três armas de ar comprimido e de sete munições.

Os factos foram remetidos ao Ministério Público de Valpaços.