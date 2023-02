Apreensão de armas por violência doméstica em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Pinhão, apreendeu três armas de fogo no âmbito de um processo por violência doméstica, no concelho de Alijó.

No âmbito de diligências de investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor, um homem de 75 anos já arguido no processo, perseguia a vítima, sua ex-namorada de 49 anos, onde controlava as suas rotinas exercendo inquietação e medo.

No decorrer das diligências policiais foi realizada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas três armas de caça.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alijó.