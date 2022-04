Apreensão de armas proibidas e munições por violência doméstica em Alijó

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, apreendeu armas proibidas e várias munições no âmbito de um processo de violência doméstica, no concelho de Alijó.Na sequência de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor de 63 anos era detentor de diversas armas e munições.

No decorrer das diligências policiais foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma em veículo, tendo sido apreendido diverso material, destacando-se:· 28 munições de diferentes calibres;· dois bastões;· cinco armas brancas.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Alijó.