No dia em que se assinala o nascimento de D. Manuel Vieira de Matos, a Câmara Municipal do Peso da Régua promoveu a apresentação da obra “D. Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real”, da autoria do Padre Jorge Fernandes.

A apresentação foi feita pelo Pró-Vigário geral da Diocese de Lamego, Cónego João Carlos Costa Morgado. A cerimónia contou com a presença do Bispo da Diocese de Vila Real, D. António Augusto Azevedo.

Maria José Lacerda, Vereadora do Peso da Régua com o Pelouro da Cultura, destacou a importância do contributo de D. Manuel Vieira de Matos, bem como a necessidade de se perpetuar a sua memória e o seu legado.