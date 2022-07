Apresentação da obra vencedora da 2.ª edição “O Silêncio Guardado nas Horas”

Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira

Decorreu no dia 5 de julho de 2022, pelas 21:00 horas, na Sala de Atos do Teatro Municipal de Bragança, a cerimónia do anúncio da 3ª edição doPrémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira, e a apresentação da obra vencedora da 2.ª edição (2021), “O Silêncio Guardado nas Horas”, de Fabiana Ballete de Cara Araujo, autora ortodôntica, natural de São Paulo, Brasil.

No primeiro momento da sessão, as intervenções tiveram como mote a relevância da criação do Prémio do Prémio Literário da Lusofonia Professor Adriano Moreira e a figura do nome que lhe está associado, tendo o Presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, relevado a importância que a cidade tem dado à cultura e ao desenvolvimento regional. O Presidente do Conselho de Curadores da Biblioteca Adriano Moreira, António Jorge Nunes, detalhou os objetivos do Prémio Literário e anunciou a 3.ª edição, na modalidade poesia, que vai decorrer entre 10 de setembro de 2022 e 30 de abril de 2023. A Presidente da Academia de Letras de Trás-os-Montes, Assunção Anes Morais, fechou o primeiro momento da sessão, identificando as várias atividades da Academia de Letras de Trás-os-Montes e o empenho na divulgação dos autores transmontanos.

O segundo momento da sessão desenrolou-se à volta da apresentação da obra “O Silêncio Guardado nas Horas” com a chancela da Âncora Editora. O editor, António Baptista Lopes, deu conta do processo de edição e referiu a importância que dá à promoção dos autores da região. A apresentação da obra, a cargo do Diretor da Escola Superior de Educação do IPB, Carlos Teixeira, foi um momento particularmente inspirador pelas várias e interessantes abordagens que fez à obra, presenteando o numeroso público com uma verdadeira aula de literatura. Finalmente, a autora, Fabiana de Cara Araujo, apresentou os motivos da candidatura à 2ª edição do Prémio, a importância do reconhecimento a nível de Portugal e do Brasil e manifestou a sua gratidão e satisfação pela edição da obra em Portugal.

A sessão foi abrilhantada pela atuação da aluna do 4.º grau de piano do Conservatório de Música e Dança de Bragança, Maria Luís Martins Gouveia. No final, houve um momento para a autora autografar a obra, sendo também servido um porto de honra.