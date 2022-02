Apresentação da Plataforma Alijó Educa+ aos Encarregados de Educação

O Município de Alijó convida os Encarregados de Educação do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico a participar na Sessão de Apresentação da Plataforma Alijó Educa+ e do recurso “Ensinar e Aprender Português”, que terá lugar no dia 8 de fevereiro, às 18h30, com a duração aproximada de 60 minutos.

A Plataforma Alijó Educa+ disponibiliza conteúdos pedagógicos, atividades multimédia, vídeos explicativos e fichas de trabalho para ensino, apoio, recuperação e consolidação de aprendizagens. A sessão é gratuita, sendo que os encarregados de educação devem formalizar a sua inscrição em https://lusoinfo.com/sessaoAlijo. Os dados da sessão serão enviados para o e-mail indicado no ato da inscrição.

Relembramos que a plataforma pode ser acedida em https://educamais.cm-alijo.pt e as credenciais de acesso foram distribuídas durante o 1º período pelos Professores/ Educadores de cada turma. Em caso de dúvida, poderão contactar os Serviços Municipais de Educação através do 250 957 100 ou através dos endereços eletrónicos piicie@cm-alijo.pt ou gab.educacao@cm-alijo.pt. A plataforma educativa Alijó Educa + é disponibilizada pelo Município de Alijó, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), financiado pelo NORTE2020

