Apresentação da publicação da 1.ª edição do Ciclo de Fotografia de Lamego e Vale do Varosa

No dia 2 de outubro, pelas 15h30, no Museu de Lamego, será apresentada uma publicação que regista as intervenções da 1.ª edição do Ciclo de Fotografia de Lamego e Vale do Varosa que se realizou em outubro de 2019.

Para memória futura, as 32 páginas registam apontamentos das diferentes exposições que trataram o tema “A Viagem”, que teve como objetivo celebrar os 500 anos da circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Na apresentação, a diretora do Museu de Lamego, Alexandra Falcão, e os curadores do ciclo, Manuela Matos Monteiro e João Lafuente, diretores das Galerias MIRA no Porto e embaixadores da fotografia do Museu de Lamego, partilharão de que modo à distância de mais de um ano veem o que significou essa edição do ciclo de fotografia que abraça este território duriense