Apresentação das propostas do Concurso de Ideias para a cobertura do Museu das Termas Romanas

No âmbito do Concurso de Ideias para a requalificação da cobertura do Museu das Termas Romanas, no Largo do Tabolado, a autarquia flaviense vai apresentar as 3 propostas selecionadas pelo júri, em sessão pública, a realizar no próximo dia 5 de julho (segunda-feira), pelas 21h30, no Largo General Silveira.

As propostas a apresentar reúnem os critérios exigidos de valorização do caráter estético em conciliação com a função de espaço museológico, com a vertente lúdica e turística associada. Após a apresentação das propostas estas serão colocadas em discussão e consulta pública no site do município (www.chaves.pt), para os interessados poderem aportar sugestões que tenham enquadramento.

Pretende-se com este projeto reformular e reforçar a identidade do espaço da cobertura do Museu das Termas Romanas, como praça e local de lazer e convívio, contribuindo para a valorização do edificado do centro histórico.