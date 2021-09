Apresentação de Catálogo encerra a Exposição “Teresa Magalhães. A Invenção da Vida” no MACNA

No encerramento da exposição “Teresa Magalhães. A Invenção da Vida”, o Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA) apresentou ao público, no passado sábado, o catálogo desta exposição, numa sessão intimista que contou com a presença da artista plástica, Teresa Magalhães, da conservadora e curadora no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, Ana Vasconcelos e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Francisco Melo.

Numa interação direta com o público a artista explicou a sua arte que consistiu em trabalho obstinado e uma inquietação constante que lhe enche o coração e a alma, numa verdade interior manifestada na sua obra. Respondeu a questões recordando o que fez e o que ainda pretende fazer … “porque nos espaços em branco tudo pode acontecer”.

A publicação desta exposição assume-se como mais um recurso para o estudo e entendimento do trabalho artístico de Teresa Magalhães, artista com obra extensa e coerente, iniciada ainda nos tempos de estudante na Escola de Belas Artes de Lisboa. Com influências iniciais da Pop Art britânica, os seus trabalhos derivaram dessa linguagem. Tem optado por uma componente memorialista, quase diarística, de cariz autobiográfico, que elege o meio da colagem para reinventar e revisitar a sua vida, conjugando abstração, cor e linguagem fotográfica, num registo neo-pop.

Recorde-se que esta exposição esteve patente ao público de 13 de abril até 29 de agosto de 2021 e contou uma seleção de 38 obras das últimas décadas, ligadas à abstração e à representação da paisagem.