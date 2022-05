Apresentação de publicações do Grémio Literário Vila-Realense

No dia 2 de Maio de 2022, no auditório da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira, o Grémio Literário Vila-Realense apresentou as suas mais recentes publicações.

Em primeiro lugar foi apresentado o n.º 76 da Revista Tellus, que dedica uma boa parte do seu espaço ao centenário da criação da Diocese de Vila Real. A este respeito, são publicados artigos de A. Dias Vieira, Altino Cardoso, Joaquim Ribeiro Aires, João Barroso da Fonte e José Dias Baptista.

O número completa-se com trabalhos de António Conde (sobre um empreendedor vila-realense do séc. XIX, Bernardo Abrunhosa, que fez fortuna no Brasil), do professor galego Joseph Ghanime López (que comenta um livro de poemas do poeta trasmontano Carlos d’Abreu), de Isabel Alves, docente da UTAD (sobre o- livro Simbioses, de A. M. Pires Cabral) e do director da revista (que assina mais um apontamento da habitual série “Quintal Literário”, desta feita dedicado a João de Araújo Correia).

Foi também apresentada a edição fac-similada da chamada Petição de 1823, em que cidadãos vila-realenses solicitam ao rei D. João VI a elevação de Vila Real a Cidade Real «com a criação dum bispo». Trata-se de um documento muito cuidado, que constitui um contributo do Grémio Literário para as Comemorações do Centenário da Diocese.

Finalmente, foi distribuída uma interessante reedição de oito postais vila-realenses de 1906, pretexto para um breve historial do postal ilustrado em Vila Real, feito pelo investigador e colaborador do Grémio Literário, Elísio Amaral Neves.