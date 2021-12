Apresentação do álbum “Entre Serras – uma visão sobre o património natural”

O Município de Vila Real e a Associação Terra Maronesa convidam ao lançamento do álbum de fotografia “Entre Serras – uma visão sobre o património natural”, da autoria do fotógrafo Luís Romba. A apresentação terá lugar no próximo dia 9 de dezembro de 2021, pelas 18:30h, no Museu do Som e da Imagem, no Teatro de Vila Real.

De referir que está patente, neste espaço, até ao final do ano, uma exposição de fotografias com o mesmo nome, inaugurada no âmbito do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN) de Vila Real. A exposição “Entre Serras” surge da criação de um álbum digital com fotografias dos valores naturais existentes no território da Rede Natural 2000 (Alvão/Marão), no âmbito do projeto “Alvão Natural – melhoria do conhecimento e do estado de conservação do património natural”.

O acervo apresenta o olhar do fotógrafo sobre um território que percorre frequentemente e no qual encontra inspiração para o seu desenvolvimento artístico, destacando os habitat, a fauna e a flora, que convida à descoberta do património natural. “As serras do Alvão e do Marão apresentam uma elevada diversidade de ambientes, gente inspiradora e muitos assuntos e temas para fotografar e explorar”, referiu o artista.