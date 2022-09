Apresentação do Caderno Cultural nº 25 no Grémio Literário Vila-realense

No passado dia 1 de setembro, teve lugar no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira (Biblioteca Municipal de Vila Real) a sessão de apresentação do nº 25 dos Cadernos Culturais, do Grémio Literário Vila-Realense.

Trata-se do estudo Toponímia Vila-Realense, da autoria de José Dias Baptista, que esteve presente e se encarregou da apresentação. A partir desta data, Vila Real passa a dispor de informação toponímica sobre a quase totalidade das povoações que constituem o concelho.

José Dias Baptista é um conhecido intelectual barrosão, que, além de cultivar a poesia e o conto, se dedica também ao estudo de assuntos de história, linguística e toponímia. A sua relação com Vila Real vem de longe, pois foi um elemento destacado do Movimento Setentrião, que sacudiu a cidade nos anos 60 do século passado.

A terminar a sessão, a Vereadora da Cultura, Mara Minhava agradeceu ao autor José Dias Baptista e anunciou que, com pretexto neste livro, vai ser lançado brevemente um projeto que animará, uma por uma, todas as freguesias do concelho.