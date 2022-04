Apresentação do diagnóstico das Pessoas com Deficiência e Incapacidade do concelho de Alijó

Decorreu ontem, 28 de março, a sessão de apresentação dos resultados do diagnóstico e caracterização das pessoas com deficiência e incapacidade no Concelho de Alijó, elaborado pela Associação 2000 de Apoio ao Desenvolvimento, em parceria com o Município de Alijó.

Pretende-se que este diagnóstico seja o ponto de partida para a definição de políticas públicas por parte do Município que contribuam para a inclusão social e profissional das pessoas com deficiência e incapacidade identificadas.

A Vereadora da Ação Social, Mafalda Mendes, agradeceu o trabalho da A2000, em colaboração com as Juntas de Freguesias e o CLDS 4G – Cidadania 4.0, na recolha destes dados que serão um recurso fundamental para fomentar a participação social e laboral das pessoas com deficiência e incapacidade, tendo em vista a sua autonomização.

Este levantamento permitiu identificar 128 pessoas com deficiência e incapacidade nas 14 freguesias, sendo que 75% tem autonomia ao nível das atividades da vida diária. No entanto, apenas 44% destas pessoas têm acesso a algum tipo de rendimento.