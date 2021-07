Apresentação do Festival N2 em Chaves

O Município de Chaves e a INDIEROR vão apresentar o Festival N2, a realizar no próximo dia 10 de julho (sábado), pelas 21h00, no Coreto do Jardim Público de Chaves. A apresentação pública contará com acesso limitado a convidados e será seguida da realização do concerto de LaBaq, que será também transmitido online.

A viagem mais musical está de regresso à cidade de Chaves nos dias 5, 6 e 7 de agosto, depois de uma paragem forçada no passado ano. A edição de 2021 do Festival N2, encabeçada por nomes como Clã, David Fonseca, Cláudia Pascoal e La Habitación Roja, regressa com um ror de novidades. Novas paragens que garantem a segurança de todos, porque mais que o destino importa o caminho, mas mais que o caminho interessam as pessoas.

De forma a garantir uma viagem segura a todos o Festival N2 deixa a sua casa de sempre para ganhar novas paragens na zona exterior do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e no Forte São Neutel. Dois espaços que asseguram a presença de vários palcos e permitem o distanciamento seguro entre todos os espectadores.

Com uma lotação extremamente limitada, esta edição está a ser produzida dentro dos limites legais, através de um vínculo direto com as autoridades de saúde e a Unidade de Saúde Local, com um plano de contingência rigoroso e exaustivo que pretende ser uma referência de boas práticas na região Norte.

Com parecer favorável da DGS e o selo “Clean and Safe” nos recintos do evento, estão reunidas todas as condições para uma viagem segura.