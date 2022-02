Decorreu na passada quinta-feira, no Espaço Miguel Torga, em São Martinho de Anta, a apresentação do livro “Fragas – Homenagem a Miguel Torga nos 25 anos da sua morte”, organizado por Maria Assunção Anes Morais.

Uma obra, que homenageia Miguel Torga, nos 25 anos da sua morte e que conta com a participação de 63 admiradores e estudiosos da sua obra, com prefácio do Professor Adriano Moreira e apoiado pela DRCN. “Fragas” é um projeto de resistência e resiliência de se ser transmontano, que nasce da vontade de manter viva a memória do escritor.

Na ocasião estiveram presentes o Vice-Presidente do Município de Sabrosa, Martinho Gonçalves, o Diretor do Espaço Miguel Torga, João Luís Sequeira e a professora Maria Assunção Morais.

No decorrer da noite, os presentes usufruíram ainda de um momento musical, com a declamação de poemas torguianos, pelos convidados de Maria Assunção Anes Morais.