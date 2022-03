A Direção Regional da Cultura do Norte e a editora In-Libris promovem a 11 de Março (6ªfeira), às 21h00, no Auditório do Arquivo Distrital de Vila Real, a apresentação do livro VOZ PRÓPRIA – JORGE GINJA E MÁRIO VIEGAS – POESIA, RESISTÊNCIA E LIBERDADE. Participam na sessão Helena Gil, Laura Castro, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Pedro Ginja e Vítor Nogueira.

A publicação inclui dois CDs com a voz de Mário Viegas a declamar textos de diferentes autores – como Alexandre O’Neill, José Carlos Ary dos Santos e Manuel Alegre –, selecionados por Jorge Ginja.

O leitor também encontra, no início de cada escrito, um QR Code para aceder à declamação a partir do seu telemóvel.