Decorreu ontem, 9 de fevereiro, no Museu da Vila Velha, a apresentação dos novos projetos do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real. Esta reprogramação do PEDU permitirá estender o seu raio de influência, apresentando-se como uma oportunidade de requalificar um número adicional de artérias da cidade que estão carentes de níveis adequados de acessibilidade, conforto e segurança.

Alinhadas com a filosofia do PEDU, as empreitadas em causa mantêm o foco na pedonalização, privilegiando os modos suaves de circulação. Serão também introduzidas algumas novidades ao nível da pavimentação para a população invisual e será ensaiado, nas vias em que tal for possível, o estacionamento em espinha invertido, permitindo maior visibilidade e segurança aos condutores.

No âmbito destes projetos, estão previstas intervenções nos seguintes arruamentos: Rua Morgado de Mateus; Rua General Alves Roçadas; Travessa de D. Dinis; Rua Dr. João de Barros; Rua Diogo Cão; Praça Diogo Cão; Av. Cidade de Ourense (troço entre a rua Afonso III e rua General Alves Roçadas); Rua de Santo António (troço entre a rua Dr. João de Barros e o cruzamento com a Avenida Cidade de Ourense).

O Município continua, assim, empenhado em tornar a cidade de Vila Real mais acessível, mais segura e mais amiga do ambiente.

Fonte: CM Vila Real