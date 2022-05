Apresentada 51ª edição do Circuito Internacional de Vila Real

No passado dia 19 de maio decorreu a primeira sessão da apresentação da 51ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, onde foram desvendados o cartaz e o novo logótipo do Circuito, numa cerimónia que decorreu no Nosso Shopping. Numa história que teve início em 1931 e que está recheada de momentos marcantes, Vila Real começa assim a aquecer os motores para receber aquela que se pretende que seja a melhor edição de sempre das provas vila-realenses.

O autarca Rui Santos, visivelmente satisfeito com o regresso das corridas, salientou que o Circuito é provavelmente a maior bandeira da cidade em todo o mundo e o seu maior fator de reconhecimento. E por essa mesma razão, é vontade do Município continuar a investir na sua promoção, na sua segurança, apelando à união de todos em torno desta que é já uma impressão digital de Vila Real, evitando assim que o passado se repita, com a interrupção das provas.

Renato Costa, responsável da empresa – Bisarro Studio – criadora da imagem do circuito, manifestou um grande entusiasmo em estar associado a um evento desta envergadura e afirmou ser grande o prazer de materializar a identidade gráfica que tornará Vila Real reconhecível aos olhos de todos.

José Silva, Presidente da Comissão Promotora do Circuito, saudou todos os envolvidos neste processo e salientou toda a história que liga umbilicalmente o circuito à sua cidade, antevendo um futuro brilhante para a cidade e para o desporto automóvel.

Depois de um interregno de 2 anos, por força da pandemia, Vila Real vê assim regressar às suas ruas as tão ansiadas corridas, naquele que promete ser um fim-de-semana memorável, cheio de velocidade, adrenalina e festa para os vila-realenses e para todos aqueles que nos visitam.