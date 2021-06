Apresentada candidatura de Luís Tão à Câmara de Vila Real

Decorreu hoje, ao final da tarde, a apresentação pública do candidato à Câmara Municipal de Vila Real pela coligação do PSD/CDS-PP “Vila Real à frente”, Luís Tão.

Em declarações ao NVR, o candidato explicou a aceitação da candidatura foi um ato “ponderado”, sempre com o apoio da família. “Perante toda a minha experiência e tudo aquilo que tenho observado (…) nos últimos anos, achei que era a hora de eu poder dar o meu contributo a Vila Real. Foi aqui que eu nasci e cresci, é a terra de que eu gosto e tenho uma experiência profissional adquirida de que, nesta altura, Vila Real precisa. É exatamente essa experiência e esse amor à terra que eu disponibilizo para agora ser candidato à Câmara Municipal de Vila Real”, realçou.

Nesta sessão, que decorreu no Hotel Miracorgo, o candidato apresentou os três eixos centrais em que se baseia a sua candidatura: a economia no emprego, o apoio aos mais fragilizados e a valorização da cultura e do património.

Relativamente aos outros nomes da lista, Luís Tão explicou que o partido ainda está a trabalhar de forma ponderada, sublinhando que tem ouvido pessoas e vai continuar a ouvir as várias propostas e ideias que poderão ser aportadas à candidatura. “No fim, vamos reunir o que achamos essencial para fazer um programa para, depois, debatermos com os restantes candidatos na hora certa”, concluiu.

Luís Tão é um empresário de 57 anos, natural de Vila Real e licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Além disso o candidato social-democrata foi presidente da NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real, entre 2011 e 2019, exerceu os cargos de vice-presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e vice-presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, até 2019, e é atualmente vice-presidente da direção da Associação Douro Histórico, com sede em Sabrosa.

