Apresentada Candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura 2027

Cumprindo o compromisso feito no início da caminhada, a Câmara Municipal de Vila Real e a equipa responsável pela elaboração do dossiê vila-realense apresentaram, nesta terça-feira, a Candidatura de Vila Real a Capital Europeia da Cultura, cujo mote é “Movemos Montanhas”. As cidades que passam à fase seguinte serão reveladas amanhã, por volta das 17h30.

A equipa responsável iniciou apresentação da candidatura, enumerando os três conceitos “em que assentou”: revelação, ligação e união. Eixos que se ramificam nas “iniciativas práticas presentes no dossiê da candidatura”. “Nesta fase, não era necessário haver uma programação detalhada, mas sim uma definição dos eixos programáticos que potenciam as mais-valias do território”, sublinhou Julita Santos.

Assim, dos vários pontos da candidatura, destacam-se: a reabilitação de um espaço para acolher “O Museu Internacional da Mulher”, para celebrar a mulher transmontana, divulgando a história contada pela visão feminina; a criação do maior circuito de arte sonora da Europa no Douro; a organização do festival “Viva o Interior”, uma celebração do interior em regiões de 27 países europeus; a criação, no Douro, do maior circuito de arte sonora da Europa, o acompanhamento da transição digital, com a adoção da media arte; a introdução da filosofia de Snozelen no Douro; a criação de raiz da Biblioteca do Conhecimento Europeu no Douro, a organização de um espetáculo que atravessa a Europa, de Vila Real à Letónia (passando por Espanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polónia e Lituânia), entre outros.

Recorde-se que 12 cidades portuguesas se candidataram a Capital Europeia da Cultura 2027: Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras, Ponta Delgada, Viana do Castelo e Vila Real.

Notícia completa na próxima edição.