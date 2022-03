Apresentada rede de transportes flexíveis dos Urbanos de Vila Real

A 28 de fevereiro de 2022 foi apresentada, no Município de Vila Real, a rede de transportes flexíveis dos Urbanos de Vila Real, naquele que é o 3º passo na reformulação dos transportes públicos municipais. Esta nova rede, que tem como objetivo fazer a cobertura dos locais mais isolados que não tenham acesso a linhas regulares de transporte, vem melhorar ainda mais aquilo que já tinha sido um grande salto qualitativo, numa altura em que o Município se constitui como autoridade dos transportes do concelho.

São 14 os lugares inicialmente abrangidos, numa escolha feita em parceria entre o Município e os Urbanos de Vila Real, sendo que os lugares mais populosos serão servidos 3 vezes por semana, ao passo que os menos populosos apenas receberão este serviço uma vez, semanalmente.

De acordo com o responsável dos Urbanos de Vila Real, o processo de marcação é bastante simples, sendo apenas necessário que o cliente faça a reserva, através do contacto geral dos Urbanos de Vila Real, até às 16 horas do dia anterior. O bilhete é adquirido já dentro da viatura, antes da viagem se iniciar.

O vereador Adriano Sousa afirmou que este é mais um passo importante no sentido de melhorar o serviço prestado à população e que o processo estará em constante atualização, tendo em especial atenção o feedback dos utilizadores e das próprias juntas de freguesia.

O autarca Rui Santos mostrou-se muito satisfeito com o trabalho feito até agora, naquilo que considera um avanço considerável na qualidade dos transportes do concelho. Assinalou ainda o grande esforço que o Município faz para garantir transporte para todos, investindo anualmente cerca de 950 mil euros em transporte escolar e, adicionalmente, cerca de 680 mil euros nas restantes modalidades.

Fonte: CM Vila Real