Apresentado livro “D. Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real”

“D. Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real” é o título do livro da autoria do Padre Jorge Fernandes que foi apresentado no passado dia 22 de março no auditório municipal do Peso da Régua. O título da obra refere-se ao título que foi dado a D. Manuel pelo primeiro bispo da nova diocese, fundada há cem anos, D. João Evangelista de lima Vidal, e realça o papel fundador que teve na criação da nova diocese.

A data escolhida para a apresentação coincide com o aniversário do nascimento deste ilustre duriense, natural de Poiares, concelho do Peso da Régua, onde nasceu a 22 de março de 1861.

Este livro resulta da paixão e do trabalho de investigação histórica do Padre Jorge Rosa Fernandes, pároco no Arciprestado da Terra Quente, no concelho de Valpaços.

A apresentação da obra coube ao cónego João Carlos Costa Morgado, do clero da vizinha diocese de Lamego, cuja presença neste dia no Peso da Régua reforçou os laços entre as duas dioceses “irmãs”. De facto, as paróquias dos concelhos de Alijó, de Mesão Frio, de Murça, de Peso da Régua, de Sabrosa, de Santa Marta de Penaguião e também Abaças e Guiães do concelho de Vila Real, no total de 71 paróquias, em 1922, passaram da diocese de Lamego para integrar a nova diocese de Vila Real.

“D. Manuel Vieira de Matos, pai da Diocese de Vila Real” vem ajudar a perpetuar as raízes duma diocese ainda jovem, a melhor conhecer a sua história e a fazer memória do legado dos seus principais protagonistas.

A diocese de Vila Real comemora no próximo dia 20 de abril os 100 anos da sua criação e o lema escolhido para as comemorações é “crescer com raízes”.

P. João Curralejo