Apresentado Modelo de Cogestão do Parque Nacional da Peneda-Gerês

Montalegre testemunhou a última sessão que teve por objetivo dar informações às entidades mais relevantes do concelho e com intervenção direta ou indireta no território do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), sobre o que é a Cogestão das Áreas Protegidas em geral e o modelo de cogestão do PNPG em particular.

Um encontro muito participado no pavilhão multiusos onde houve oportunidade para debater e refletir sobre o futuro do único parque nacional de Portugal.

A sessão foi presencial e teve transmissão online, de modo a que mais pessoas pudessem assistir à mesma, garantindo as questões de segurança impostas pela situação da Covid-19.

Objetivos:

– Reconhecer a importância das áreas protegidas e do capital natural para o desenvolvimento local e regional sustentável;

– Reconhecer a capacidade de mobilização e interação dos municípios com o território;

– Fomentar a participação e o estabelecimento de parcerias com os atores locais;

– Reforçar a intervenção dos municípios na gestão das áreas protegidas;

– Promover uma gestão de proximidade.