Apresentado Rally Serras de Face, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto

Realizou-se ontem, dia 15 de fevereiro, a apresentação oficial do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, prova agendada para os dias 10, 11 e 12 de março.

A cerimónia contou, entre outros, com a presença de autarcas dos cinco concelhos onde se realizará a prova e também da entidade organizadora do evento, o Demoporto – Clube de Desportos Motorizados do Porto, sendo que o Município de Boticas esteve representado através do Vice-presidente, Guilherme Pires.

Pelo segundo ano consecutivo, o rally será a prova de abertura do FIA-ERC (European Rally Championship) e do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que terá um programa de 17 classificativas.

No geral, a prova é idêntica à da edição anterior, tendo apenas como única novidade a realização de uma segunda “especial” desta feita no Concelho de Boticas, designada por Boticas/Vale do Tâmega (9,64 km), troço que será realizado por duas vezes.

Os amantes da modalidade poderão também assistir, em Boticas, ao espetáculo na zona envolvente ao Senhor do Monte (Pinho), no sábado, dia 11 de março (dupla passagem).

O Presidente do Demoporto, Carlos Cruz, destacou “o facto de o rali fazer parte do Europeu pelo quarto ano consecutivo”, acrescentando que “há regiões bastante conhecidas por fazerem parte, historicamente, do Mundial de Ralis, mas Boticas, por exemplo, neste projeto desde o início, possui território com potencial para vislumbrar novos horizontes a nível internacional”.

HORÁRIO & CLASSIFICATIVAS

SEXTA-FEIRA (10 março)

Início dos treinos livres 11:30

Qualifying-Montim (3,61 km) 13:30

Parque Fechado 14:15

Escolha da ordem de Partida (Junto da Câmara Municipal) 17:45

Shakedown 15:00/17:00

PEC 1 – Fafe (1,43 Km) 21:05

Parque Fechado (Parque da Cidade/Frente ao Multiusos) 21:15

SÁBADO (11 março)

Partida (Parque da Cidade/Frente ao Multiusos) 06:45

PEC 2 – Boticas/Vale do Tâmega 1 (9,64 km) 08:09

PEC 3 – Boticas/Sr. do Monte (15,05 km) 08:59

PEC 4 – Cabeceiras de Basto 1 (10,84 km) 10:27

PEC 5 – Vieira do Minho 1 (11,76 km) 11:40

Reagrupamento (Feira Velha, Fafe) 12:44/12:59

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 13:06/13:36

PEC 6 – Boticas/Vale do Tâmega 2 14:39

PEC 7 – Boticas/Sr. do Monte 2 15:29

PEC 8 – Cabeceiras de Basto 2 17:02

PEC 9 – Vieira do Minho 2 18:15

Parque Fechado & Zona Técnica (Feira Velha) 19:19/19:29

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 19:36/20:21

Parque Fechado (Feira Velha) 20:36

DOMINGO (12 março)

Partida (Parque Fechado, na Feira Velha) 06:45

PEC 10 – Luílhas 1 (8,09 Km) 07:32

PEC 11 – Seixoso 1 (9,97 km) 08:24

PEC 12 – Santa Quitéria 1 (9,18 km) 09:14

PEC 13 – Lameirinha 1 (14, 9 km) 10:05

Reagrupamento (Feira Velha, Fafe) 10:39/11:29

Assistência (Parque Estacionamento, Fafe) 11:34/12:04

PEC 14 – Luílhas 2 12:31

PEC 15 – Seixoso 2 13:23

PEC 16 – Santa Quitéria 2 14:13

Reagrupamento (Feira Velha, Fafe) 14:53/15:37

PEC 17 – Lameirinha 2 (Power Stage) 16:05

Parque Fechado (Feira Velha) 16:44

