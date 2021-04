Aprovada ampliação da rede de saneamento básico da freguesia de Atei

A Câmara Municipal de Mondim de Basto deliberou hoje, em reunião de câmara, aprovar a abertura de procedimento para a execução da obra de Ampliação da Rede de Saneamento e Construção de ETAR na freguesia de Atei.

Trata-se de uma empreitada orçada em mais de 1,5 milhões de euros, que conta com a comparticipação do programa POSEUR – através do Fundo de Coesão da União Europeia – e que vai permitir aumentar a cobertura da rede e a qualidade do serviço disponibilizado à população daquela freguesia e, ainda, o encaminhamento das águas residuais urbanas para tratamento na respetiva ETAR.

Com esta obra, a autarquia de Mondim de Basto além de implementar uma gestão eficiente que contribuirá para uma maior sustentabilidade do sistema, garantirá o integral cumprimento da Diretiva relativa ao Tratamento das Águas Residuais Urbanas.

A obra de ampliação da rede de saneamento será executada em duas fases, sendo que na primeira a intervenção assegurará a abrangência de cerca de metade da população – cerca de 750 habitantes – e na segunda fase serão executadas diversas extensões à rede, bem como o reforço da capacidade da ETAR