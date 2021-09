Aprovada Candidatura da Águas do Norte ao Fundo Ambiental

A Águas do Norte viu aprovada a candidatura para ações de Educação Ambiental, submetida ao Aviso 6700/2021 do Fundo Ambiental – Produção e Consumo Sustentáveis, no valor de cerca de 43 mil euros, dos quais 30 mil euros serão financiados a fundo perdido.

No atual contexto de escassez de água, e da consequente procura de origens alternativas para o seu uso no âmbito das medidas de adaptação às alterações climáticas prevista no Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (PAC3), a Água do Norte elaborou o projeto de Educação Ambiental APROVEITAR+, com o objetivo de promover a educação para a valorização sustentável de resíduos.

Pretendendo abranger todos os segmentos da sociedade, através de uma estratégia de consciencialização relativamente à reutilização de água residual e no sentido de envolver a comunidade para a construção de uma verdadeira Economia Circular, este projeto contempla uma significativa diversidade de ações de sensibilização ambiental – com diferentes graus de intervenção -, as quais materializam a atitude inovadora e proativa da Águas do Norte enquanto entidade mobilizadora para a sustentabilidade ambiental e para o aumento do envolvimento da sociedade para a temática da eficiência hídrica e da sua gestão responsável.

A promoção da gestão sustentável do ciclo urbano da água, por meio de ações de formação e capacitação a diferentes entidades, deverá incrementar um maior sentido crítico e de responsabilidade e, sobretudo, um maior debate, no sentido de estimular a reutilização de água residual como uma alternativa viável para rega de terrenos agrícolas, operações industriais e serviços públicos de lavagem, tal como o aproveitamento de lamas como fertilizantes.

O projeto de Educação Ambiental da Águas do Norte, APROVEITAR+ pretende, assim, contribuir para a construção de uma sociedade capaz e sensível ao reaproveitamento de águas residuais tratadas e dos resíduos provenientes do tratamento, pretendendo-se abranger uma população de cerca de 1,9 milhões de habitantes – que corresponde a 49% da Região Norte e a 18% de Portugal -, os quais terão acesso – de forma direcionada – a diferentes ações de caráter transversal e com um potencial efeito multiplicador em quaisquer que sejam os seus públicos-alvo.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, em “alta”, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.