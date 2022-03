Aprovado concurso público para a reabilitação do Teatro Municipal de Vila Real

O Executivo Vila-realense aprovou, na reunião de 7 de março de 2022, a abertura de um novo concurso público para a execução da primeira fase dos trabalhos de Reabilitação do Teatro Municipal de Vila Real, que terá um prazo de execução de 90 dias e preço base de 455.000,00€ (quatrocentos e cinquenta e cinco mil euros). O atual procedimento vem substituir o anteriormente aberto, por deliberação da Câmara Municipal, de 5 de abril de 2021, onde também foi aprovado o projeto de reabilitação.

O projeto de Reabilitação do Teatro Municipal de Vila Real compreende, nesta primeira fase, a reparação da cobertura e a impermeabilização da praça cénica para eliminar as infiltrações existentes, bem como a reparação da rede de águas pluviais, a reparação das fissuras existentes, a reparação de todo o sistema de deteção e combate a incêndios. A segunda fase dos trabalhos terá como objetivo tornar o edifício mais eficiente a nível energético através da substituição de luminárias e da melhoria da rede elétrica e do sistema de AVAC existente.

Estas intervenções visam garantir todas as condições de conforto e segurança de um equipamento que, prestes a completar 18 anos, continua, ano após ano, a garantir uma oferta cultural intensa e de reconhecido mérito e que, graças às múltiplas valências, se tem afirmado como um excelente ponto de encontro. Das exposições ao teatro, da música à dança, das atividades do Serviço Educativo ao Café-Concerto e ao Cinema, muitos são os motivos para uma visita ao Teatro Municipal de Vila Real.