Aprovado Programa Preliminar para intervenção na Escola Secundária Camilo Castelo Branco

O Executivo Municipal de Vila Real aprovou, na reunião de 2 de maio, o Programa Preliminar para intervenção na Escola Secundária Camilo Castelo Branco. A aprovação deste estudo, que compreendeu a definição dos objetivos, características orgânicas e funcionais e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos respetivos custos e prazos de execução a observar, abre caminho às fases seguintes de projeto e posterior empreitada para Intervenção no Liceu de Vila Real, que este ano assinala o seu 175º aniversário.

O programa Preliminar concluiu que, sendo o Liceu a escola mais antiga da cidade de Vila Real, e apesar dos espaços de apoio se encontrarem em estado razoável, as suas infraestruturas apresentam uma urgente necessidade de intervenção, evidenciando problemas relativos à cobertura, paredes/tetos, pavimento, rede de abastecimento de águas, rede de esgotos, rede elétrica e climatização. Assim, a proposta apresentada incide sobre uma estratégia de reabilitação, requalificação e ampliação do edificado, apresentando uma estimativa orçamental de 7.792.592 € (sete milhões, setecentos e noventa e dois, quinhentos e noventa e dois euros).

A intervenção no Liceu de Vila Real, para além da preservação e manutenção do edifício, deverá assegurar a adequação à carta educativa da cidade de Vila Real e a melhoria das condições físicas do edifício, relevando o seu interesse histórico e patrimonial, assim como a criação de condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de competências educativas, bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos disponíveis.