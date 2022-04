Apurados os representantes da CIM Douro na final do Concurso Nacional de Leitura 2022

Vicente Cabral Chaves, do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, Vila Real e Francisco Manuel Carvalho de Almeida, do Agrupamento de Escolas Santa Marta de Penaguião são os vencedores da fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 2022 | 1.º ciclo.

Constança Inês da Silva Filipe Cardoso Teixeira, do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia, do Peso da Régua e Maria Luísa Cardoso Lopes dos Santos, do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, de Armamar são as vencedoras da fase intermunicipal | 2.º ciclo.

Sofia Castro Cruz, do Agrupamento de Escolas Gomes Teixeira, de Armamar e Bárbara Marques Guerra, do Agrupamento de Escolas de Murça venceram a fase intermunicipal | 3.º ciclo.

Maria Ana Araújo de Carvalho Pinto Coelho, do Agrupamento de Escolas de Murça e Joana Filipa Xavier Gomes Gouveia, do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia são as vencedoras da fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 2022 | ensino secundário.

A fase intermunicipal do Concurso Nacional de Leitura 2022 decorreu esta tarde no Auditório Municipal do Peso da Régua, uma verdadeira festa, que consagrou o livro e a leitura.

O concurso é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura, com o objetivo central de estimular o gosto pela leitura e desenvolver competências de expressão escrita junto dos alunos.

Bruno Eiras, subdiretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e Eduardo Pinto, Vereador da Câmara Municipal do Peso da Régua destacaram ambos a importância de ler e da fomentação de hábitos para o futuro, porque viver sem ler é perigoso, uma vez que teremos que acreditar naquilo que os outros nos dizem.

Uma palavra de agradecimento aos professores bibliotecários pelo seu trabalho e dedicação, extensivo à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, bem como à Rede de Bibliotecas Escolares.

Parabéns aos vencedores e uma saudação especial aos alunos que participaram nas diferentes fases do concurso, dando o melhor de si e das suas leituras.