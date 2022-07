A partir de hoje, dia 15 de julho, as Piscinas Municipais Descobertas de Mesão Frio apresentam uma nova dinâmica, todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas, com atividades físicas aquáticas orientadas por um técnico do Município.Para o efeito, todas as pessoas interessadas em participar nas aulas, devem adquirir um bilhete de entrada normal.

Com a implementação desta iniciativa, a Câmara Municipal de Mesão Frio pretende promover a prática desportiva e zelar pelo bem-estar da comunidade.