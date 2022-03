AquaValor assinala Dia Mundial da Água com programa direcionado à Comunidade Escolar

O Município de Chaves irá associar-se à AquaValor – Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água, nas comemorações do Dia Mundial da Água, amanhã, dia 22 de março, com a dinamização de um Webinar intitulado “Água Subterrânea”, temática escolhida pela ONU para assinalar esta data.

À semelhança do que aconteceu em 2021, o evento destina-se à comunidade escolar do 1º, 2º e 3º ciclos, do Agrupamento de Escolas do Alto Tâmega, com horários e conteúdos adaptados para os diferentes níveis de ensino, ao longo do dia.

Com um programa diversificado, o AquaValor irá também receber estudantes do Ensino Secundário, através da “Academia do Termalismo”, com visitas laboratoriais, que permitirão experienciar atividades de investigação científica.

Esta iniciativa pretende criar pontes entre os Agrupamentos de Escolas do Alto Tâmega e o AquaValor, apostando no conhecimento para estimular e envolver os alunos no mundo da Ciência.