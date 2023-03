AquaValor assinala Dia Mundial da Água

O Laboratório Colaborativo AquaValor irá realizar no dia 22 de março (quarta-feira) várias iniciativas no âmbito do Dia Mundial da Água.

Tendo a Organização das Nações Unidas (ONU) escolhido como tema para 2023 “Acelerar a mudança para resolver a crise da água e saneamento”, a equipa do AquaValor CoLAB vai apostar na sensibilização para este tema através de duas Webinars e visitas presenciais aos laboratórios desta Instituição. Assim, o 1º Webinar com o tema “O valor de cada gota de água” será destinado aos alunos do 1º Ciclo e o 2º Webinar intitulado como “Soluções para combater a escassez da água” destinar-se-á aos alunos do 2º e 3º Ciclo, enquanto que, os laboratórios abrirão as portas para receber os alunos do ensino secundário.

Este evento, no âmbito da Capacitação de Recursos e inserido na Academia do Termalismo, conta já com duas edições anteriores organizadas pelo AquaValor CoLAB e espera alcançar novamente o sucesso dos anos anteriores, uma vez que em 2022 participaram nesta atividade mais de 700 alunos.

GC