“Arame Farpado com Lã” na Biblioteca Municipal de Chaves

Inserida no ciclo “Os Nossos Artistas”, a exposição de artes plásticas “Arame Farpado com Lã”, da autoria de Alfredo Espírito Santo, foi inaugurada no passado dia 5 de setembro, pelas 17h30, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Chaves, com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco Melo.

Surpreendido com a diversidade de trabalhos expostos, o Vice-Presidente enalteceu a versatilidade e criatividade do artista plástico, nas inúmeras áreas da arte, nomeadamente a ilustração, pintura, poesia e intervenções no espaço público.

As obras apresentadas por ordem cronológica no espaço expositivo, permitem que o visitante faça uma viagem temporal e acompanhe todo o processo de evolução artística de Alfredo Espírito Santo, desde a sua infância até à idade adulta.

A inauguração contou ainda com um momento musical, ao som da voz do artista, sendo a música mais uma das paixões que se une às artes, ao desporto e à escrita.

Organizada pelo Município, a exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público até 30 de setembro, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 09h30 às 13h00.